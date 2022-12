Ce jeudi, les passages pluvieux continuent de s'enchaîner

Il a bien plus cette nuit dans pas mal de régions françaises, dans la suite de la journée d'hier avec, en prime, du vent. Et aujourd'hui, cela ne devrait pas être mieux ! « Ce matin, des Hauts-de-France à l'Alsace, les précipitations sont encore présentes tandis qu'une nouvelle onde pluvieuse se profile déjà par la Bretagne », indique MeteoNews.

« Ces pluies gagneront l'ensemble du pays en cours d'après-midi et d'ici la soirée, avec des passages parfois soutenus et des cumuls abondants du littoral atlantique au Limousin et de la Bourgogne à l'Alsace, poursuit l'organisme. Il pourra parfois tomber 10 à 30 mm sur ces régions. Seul l'extrême sud restera au sec, des Pyrénées à la Côte d'Azur en passant par la Camargue. Le vent de Sud-Ouest sera souvent sensible à soutenu et les températures douces. »

??? #Solstice #Hiver ??22 h 48 min 14,24s



??? Journée la plus longue et la plus éclairée par le soleil dans l'Hémisphère Sud, la plus courte et la moins éclairée par le soleil dans l'Hémisphère Nord.



??Animation, mosaïque de satellites

21/12 9hUTC ??22/12 7hUTC pic.twitter.com/EfekWX8jOH — Météo-France (@meteofrance) December 22, 2022