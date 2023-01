Un net changement de temps dès dimanche

Ce vendredi, le front terminera sa course le matin entre les Pyrénées, les Alpes et l'Alsace en donnant encore quelques pluies avant le retour d'éclaircies en journée. Un voile nuageux parfois épais s'échappera à l'avant du sud des Alpes au pourtour méditerranéen. À l'arrière de la perturbation, un ciel de traîne prendra le relais, alternant passages nuageux, éclaircies et quelques averses résiduelles. Le temps s'annonce plus sec du Bordelais à la Normandie. Vent d'ouest souvent soutenu et douceur persistante.

Blé tendre le plus en avance, ça ne bouge pas, avec un petit rafraîchissement semaine pro ça devrait le faire ?? pic.twitter.com/NulPjnwrAG — Maxime Gautreau (@GautreauMaxime) January 13, 2023

Samedi, un vaste front envahira la moitié nord de la France en apportant un temps couvert et très pluvieux, venteux également avec des rafales dépassant parfois 80 km/h le long de la Manche. Des Charentes au nord des Alpes, le ciel se couvrira en marge de la perturbation et quelques gouttes tomberont ici ou là. Plus au sud, le temps restera sec et plus lumineux, notamment au sud de la Garonne, sur le Roussillon et du sud des Alpes jusqu'à la Corse. Il fera encore bien doux.

Le flux basculera ensuite au nord-ouest puis au nord entre dimanche et lundi, permettant à de l'air froid d'origine maritime Arctique de s'engouffrer sur l'Europe occidentale. Les températures vont alors chuter dans un contexte humide, propice aux giboulées de grésil - neige fondue parfois jusqu'en plaine dès dimanche.

Les gelées reviendront en force lundi matin, en restant faibles à modérées. Mais le froid devrait ensuite s'intensifier avec des gelées plus fortes en milieu de semaine, parfois moins de - 5 degrés sur la moitié est de la France. Beaucoup d'incertitudes en revanche encore en ce qui concerne les précipitations, même si quelques chutes de neige seront probables dans ce contexte froid humide, et ce jusqu'en plaine. À ce jour, il reste difficile de déterminer précisément où et quand.

??Pour la 1ère fois depuis la mi-décembre dernier, les températures au sol vont repasser sous les normales de saison sur la totalité de la #France la semaine prochaine avec le retour d'un ressenti hivernal après une douceur exceptionnelle et durable.

Cartes via TropicalTidBits pic.twitter.com/V0Uw3GqNJs — Guillaume Séchet (@Meteovilles) January 12, 2023

Le froid pourrait perdurer ensuite jusqu'au week-end suivant malgré un semblant de redoux temporaire à l'ouest. Une masse d'air froid plus continental devrait en effet gagner nos régions. Mais là encore, les incertitudes sont nombreuses et la fiabilité limitée. Ce froid humide aura pour conséquence des chutes de neige très importantes et à très basse altitude sur tous les massifs la semaine prochaine.