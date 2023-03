Un épisode neigeux sur l'extrême nord mercredi

Un bref épisode neigeux sans conséquence débutera mardi matin de l'intérieur de la Vendée aux Charentes, glissant ensuite vers l'Indre, le Berry, le nord de l'Auvergne jusqu'aux Savoie et au Jura, donnant plutôt de la pluie mêlée de flocons en plaine, mais de la neige dès les premières hauteurs dans un contexte de redoux. Les conséquences seront anecdotiques avec des cumuls restant faibles sur les hauteurs.

Neige au nord

Mardi soir, un retour d'est débutera sur l'extrême nord, à savoir le Pas-de-Calais, le Nord, l'Aisne et les Ardennes. La pluie tournera alors assez vite en neige sous l'intensité importante des précipitations, provoquant un phénomène d'isothermie. Elles se poursuivront dans la nuit et pourront déborder vers la Somme, la Marne ou encore le nord de la Lorraine temporairement. À la faveur d'un redoux par le sud, les chutes de neige devraient se limiter au Nord et au Pas-de-Calais mercredi matin. Les sols seront alors blanchis de quelques centimètres, jusqu'à 5 à 8 cm attendus localement dans l'intérieur. Dans l'après-midi puis les jours suivants, c'est un redoux très pluvieux qui concernera aussi l'extrême nord de la France.

D'autres dépressions, en provenance de l'Atlantique, et responsables de ce redoux océanique, circuleront sur le pays jusqu'au week-end prochain, au rythme d'une perturbation par jour ! Cette succession de fronts apportera des pluies parfois abondantes, notamment sur la moitié nord et les versants ouest des massifs. L'ouest du Massif Central, les Alpes du Nord, le Jura et les Vosges pourront ainsi recueillir plus de 150 mm sur 5 jours ! Les plaines du Grand-Est, la Bourgogne-Franche Comté et le Limousin connaîtront l'équivalent de 2 à 3 semaines de pluie en quelques jours, avec des cumuls souvent compris entre 30 et 60 mm parfois plus.

Les cumuls de précipitations sur 7 jours :

Cumuls de pluie sur les sept prochains jours. (©MeteoNews)

Du vent pourra accompagner ces pluies, en particulier entre vendredi et samedi où certains modèles envisagent de fortes rafales mais ces scénarios restent encore incertains.

La semaine météo à venir s'annonce donc assez mouvementée, et les pluies envisagées, bien qu'insuffisantes pour combler définitivement les déficits, seront toutefois salvatrices pour les nappes, les cours d'eau et les sols. Elle offriront une belle amélioration, alors que le temps est désormais compté avant le réveil de la végétation et la diminution des pluies efficaces.