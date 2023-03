Vent et pluie pour cette fin de semaine

Ce vendredi, le rail océanique restera bien en place, apportant une succession de fronts pluvieux en rang serré sur la France. Grisaille et pluies parfois copieuses persisteront quasiment partout. Le pourtour méditerranéen restera à l'écart malgré des passages nuageux par moments, voire une averse en Corse. Le vent soufflera fort à très fort sur les trois-quarts du pays, avec des pointes proches des 70 à 80 km/h. Il fera relativement doux, mais un net rafraîchissement guettera la moitié nord cet après-midi.

Avec cette pluie, et ce petit vent glacial en @MeteoBretagne , ça a mérite d’être clair ce matin, tout le monde veut rester au lit… #ceuxquifontlelait pic.twitter.com/AvtBRpeisP — Olivier Sourdin (@OSourdin) March 10, 2023

Samedi, de nouvelles perturbations traverseront le pays. Il pleuvra encore de manière assez abondante sur la moitié sud notamment, avec près de 20 à 50 millimètres attendus en 24 heures, particulièrement sur les reliefs du Cantal et des Alpes. Plus au nord, cette perturbation donnera quelques chutes de neige notamment le matin entre la Normandie, la Picardie, l'Ile-de-France et jusqu'en Bourgogne ou Franche-Comté. Les flocons se mêleront de pluie et auront du mal à tenir au sol avec des températures positives. Il gèlera près des frontières du Nord-Est le matin, puis le temps y restera sec, frais et lumineux en cours de journée. Encore beaucoup de vent sur le pourtour méditerranéen avec près de 80 à 90 km/h.