Un temps instable pour ce début de semaine

Ce lundi, un temps bien instable s'installera après le passage pluvieux. Nuages, éclaircies et averses parfois fortes et orageuses se succéderont sur quasiment tout le pays, en particulier dans l'après-midi. Le temps restera plus sec et sous de larges embellies de la région Rhône-Alpes à la Méditerranée. Il faudra aussi compter sur beaucoup de vent, approchant les 90 km/h près de la Manche et 60-70 km/h dans les terres. Ce flux de sud-ouest apportera une douceur modérée pour la saison.

Sacrée douceur ce matin 11 degrés

Bonne journée pic.twitter.com/ZsR4tOpUPX — Cédric (@agric15) March 13, 2023

Mardi, des fortes pluies se produiront sur la région Rhône-Alpes et dans une moindre mesure de l'Auvergne aux Pyrénées, plus particulièrement le matin avant du mieux en journée. Le soleil résistera près de la Méditerranée sous des fortes rafales de mistral et de tramontane. Quelques averses pourront arroser la Corse.

Sur un large quart nord-est, des giboulées se produiront assez fréquemment, pouvant se mêler de grésil voire de flocons mouillés jusqu'à très basse altitude. Le temps s'annonce plus sec et lumineux des Charentes à la Bretagne jusqu'au Calvados sous un vent de nord-ouest soufflant fort. Retour en force de la fraîcheur.