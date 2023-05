Humidité ou temps sec pour les prochaines semaines et la moisson 2023 ?

L'humidité et la fraîcheur vont-elles s'installer durablement sur la France ? Ou au contraire la sécheresse va-t-elle sévir de nouveau cette année ? Quelles seront les conditions météo pour les travaux de fenaison et pour la moisson 2023 ?

MeteoNews nous livre ses tendances saisonnières pour les prochains mois, avec une fiabilité estimée à 60 %.

Juin de saison

Tendances pour le mois de juin 2023 (©MeteoNews)

Température : + 0,8 degré

Précipitations : de saison, sec dans le sud-est

Ensoleillement : de saison, important dans le sud-est

Les conditions climatiques du mois de juin 2023 s'annoncent assez classiques en France, alternant périodes chaudes et ensoleillées et des passages pluvio-orageux, donnant au final un mois dans les clous quasiment partout côté températures bien qu’un peu plus chaud, ainsi que côté ensoleillement.

Il devrait tout de même faire plus chaud que d'habitude des Pyrénées au quart sud-est jusqu'en Alsace, dans un contexte sec près de la Méditerranée et bien ensoleillé. Ailleurs, les orages plus fréquents qu’habituellement seraient susceptibles d’apporter beaucoup d’eau.

Juillet sec et ensoleillé

Tendances météo pour juillet 2023 (©MeteoNews)

Température : + 1,7 degré

Précipitations : sécheresse

Ensoleillement : important

L'anticyclone coincé sur l’ouest de la Méditerranée devrait largement protéger la France, apportant des conditions majoritairement calmes, sèches et ensoleillées au cours de ce mois de juillet 2023.

Peu de pluie et d'orages en perspective avec une sécheresse assez marquée. Un mois qui s'annonce bien chaud également avec près de 2 degrés d’excédent et un risque de canicule non négligeable. Enfin, l'ensoleillement s'annonce important dans l'ensemble sur la plupart des régions.

Un mois d'août chaud et orageux

Tendances météo pour août 2023 (©MeteoNews)

Température : + 1,5 degré

Précipitations : sec, orages sur les Pyrénées

Ensoleillement : important

La tendance chaude de juillet pourrait perdurer en août. Soleil et chaleur soutenue voire temporairement caniculaire devraient en effet s’imposer largement sur le pays au cours de ce mois, un peu moins vers les côtes de la Manche.

Un peu comme en juin, l’activité orageuse s’annonce importante au gré d’un marais barométrique souvent présent, donnant donc des précipitations potentiellement abondantes.