Arrivée de l'instabilité sur le quart nord-ouest

Ce jeudi, les conditions resteront sèches et plutôt bien ensoleillées sur les trois-quarts du pays. Quelques bancs de cirrus pourront voiler le bleu du ciel, tandis que des cumulus se formeront en journée. La masse d'air se déstabilisera déjà sur le quart nord-ouest dans l'après-midi et en soirée au retour d'un temps plus nuageux, porteur d'averses localement orageuses. Petit coup de chaud avec localement 25 degrés et plus dans le sud et l'est.

