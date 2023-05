Une météo orageuse pour cette fin de semaine

Ce vendredi, les hautes pressions se décalent vers l'Europe centrale et laissent place à un courant de sud-ouest plus instable. Les nuages seront donc plus fréquents et donneront un ciel souvent chaotique sur l'ensemble du pays. Des averses seront présentes dès le matin sur le centre-ouest, gagnant ensuite en journée le Bassin parisien, la Normandie et les Hauts-de-France avec parfois de l'orage.

Quelques orages aussi pourront concerner le centre-est et le Massif Central d'ici la fin de journée. Le temps restera plus ou moins sec et voilé sur la moitié sud. Les températures baisseront un peu surtout au nord de la Loire, mais resteront encore douces voire estivales au sud et à l'est.

Dans moins de 100 jours, PASTEL sera dépassée par le #lin ! Du moins on l'espère !

En attendant çà pousse ??et la chaleur de ces derniers jours va bien l'aider ??#ceuxquifontlafibre #FrAgTw pic.twitter.com/OxhTMSdSpo — Nadège P. ??‍?? (@agri_zoom) May 4, 2023

Samedi, le flux de sud-ouest restera faible sur le pays, mais il ramènera encore un peu d'instabilité ici et là, notamment sur le quart nord-ouest dès le matin. Puis d'autres averses parfois à caractère instable et orageux se développeront en seconde partie de journée depuis la façade Atlantique et en direction du Poitou, du Limousin, ainsi que du Sud-Ouest au Centre en soirée : grêle et fortes rafales de vent y seront possibles.

Un temps globalement plus sec dominera sur le flanc Est du pays. Côté températures, on attend une nouvelle hausse avec souvent près de 25 degrés au sud de la Loire (localement 28), la petite vingtaine plus au nord.