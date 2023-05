Après les averses de lundi, une amélioration notable se dessine pour mardi

Ce lundi, une nouvelle perturbation envahira une bonne moitié ouest du pays avec grisaille et pluies intermittentes, le matin de l'Aquitaine à la Bretagne progressant vers les Hauts-de-France, le Bassin Parisien, le Centre-Val de Loire, le Limousin ou encore Midi-Pyrénées l'après-midi. Plus à l'est, de belles éclaircies se montreront avant le développement d'averses en journée. Le soleil sera plus généreux près de la Méditerranée en dépit de quelques ondées en Corse. L'atmosphère s'annonce globalement fraîche.

Voile de cirrostratus liés à la marge du front froid en approche et actuellement présent de la @regionbretagne à la @RegionNormandie gagnant vers le sud en cours de journée. pic.twitter.com/lC3sIsw07q — Météo-France Ouest (@MeteoFrance_O) May 15, 2023

Mardi, le front traînera un peu entre les Pyrénées et les frontières de l'est en apportant un ciel chargé et encore quelques pluies. Il pourra donner un peu d'instabilité orageuse du sud des Alpes au Comté Niçois jusqu'en Corse. La tendance sera à l'amélioration partout ailleurs avec beaucoup de soleil près du Golfe du Lion et sur les régions de l'ouest. Le ciel restera un peu plus nébuleux sur le quart nord-est. A noter une bise sensible, et surtout le mistral et la tramontane qui souffleront violemment, pouvant dépasser 100 km/h. L'ambiance restera bien fraîche pour la saison.