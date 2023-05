Du soleil mais de la fraîcheur pour les prochains jours

Ce mardi, le front traînera un peu entre les Pyrénées et les frontières de l'est en apportant un ciel chargé et encore quelques pluies. Il pourra donner un peu d'instabilité orageuse du sud des Alpes au Comté Niçois jusqu'en Corse. La tendance sera à l'amélioration partout ailleurs avec beaucoup de soleil près du Golfe du Lion et sur les régions de l'ouest.

Le ciel restera un peu plus nébuleux sur le quart nord-est. À noter une bise sensible, et surtout le mistral et la tramontane qui souffleront violemment, pouvant dépasser 100 km/h. L'ambiance restera bien fraîche pour la saison.

Mont #Lozère #Cévennes - Mai 2023.



Cerfs élaphe profitant du retour de la pluie. On peut remarquer l'effet de l'épisode pluvieux de samedi (13 mai) sur le cours d'eau, qui ne débitait qu'un petit filet d'eau quelques jours avant. pic.twitter.com/tD4q61Bliy — Vincent Lhermet ??? (@VincentLhermet) May 16, 2023

L'anticyclone Britannique influencera de plus en plus notre météo en France mercredi. La matinée s'annonce bien ensoleillée au nord de la Loire et des régions de l'ouest jusqu'au Golfe du Lion. Ailleurs, il faudra encore compter sur des nuages bas assez nombreux et même un peu de pluie en Corse. En journée, les passages nuageux s'annoncent à nouveau plus nombreux sur la moitié nord en dehors des franges littorales qui conserveront le soleil.

La masse d'air se déstabilisera de la Corse au Comté Niçois jusqu'au sud des Alpes où des averses orageuses éclateront. Mistral et tramontane souffleront violemment dans leurs domaines, alors qu'une bise soutenue s'imposera ailleurs. Le fond de l'air restera frais.