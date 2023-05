De l'instabilité au sud et à l'est du pays

Ce lundi, pas mal de grisailles se formeront en matinée et le risque d'ondée sera localisé ici et là sur l'Hexagone. Des périodes ensoleillées se développeront également notamment du sud-est méditerranéen aux frontières de l'Est, mais aussi en Bretagne entre autres.

De l'instabilité se développera ensuite en cours d'après-midi avec des orages parfois forts des Pyrénées jusqu'en Lorraine, ou de l'Alsace à Paca. Seul un petit quart nord-ouest sera à l'écart, mais des grisailles y persisteront des Hauts-de-France aux Pays de la Loire : plus ensoleillé près de la Manche. Vent de nord sensible et températures confortables, proches des valeurs de saison.

Une semaine chargée nous attend entre le début des foins ?? et la fin des semis de maïs ?? #MondayMotivation



C’est parti pour 6 mois de #parrainage avant l’installation !

Prendre ses marques, apprivoiser le troupeau, s’habituer aux terres de cette nouvelle exploitation??#FrAgTw pic.twitter.com/IojMAksB5P — Valentin Werther (@ValentinWerther) May 22, 2023

Mardi, de l'instabilité restera d'actualité notamment en cours d'après-midi entre le sud-ouest, le Massif-Central, Paca, et en remontant vers les Alpes, la Franche-Comté et l'Alsace. Des orages éclateront par endroits avec un risque de grêle ou de rafales de vent.

Plus au nord nous aurons pas mal de grisailles depuis les Charentes vers le Centre et la Champagne, tandis que de belles périodes ensoleillées domineront les débats des Hauts-de-France jusqu'en Bretagne. La bise de nord soufflera modérément sur une grande moitié Nord et les températures baisseront légèrement : il fera frais près des côtes de la Manche et l'extrême Nord avec à peine une quinzaine de degrés.