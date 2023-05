Une fin de semaine ensoleillée

Ce jeudi, les conditions seront sensiblement les mêmes que la veille avec des conditions anticycloniques sur la moitié nord et un courant de nord-est sec et stable. Le soleil dominera assez largement les débats de la Bretagne à l'Alsace avec toutefois quelques bancs nuageux encore présents dans l'après-midi des Hauts-de-France au Centre et au nord-est.

Plus au sud, les éclaircies feront face à des cumulus bourgeonnants l'après-midi, avec encore des risques d'orages ou d'averses locales, essentiellement près des massifs, sur les Alpes du Sud, la Haute Provence, les Cévennes et les Pyrénées. Mercure en hausse, souvent de saison et vent de nord-est sensible, pouvant dépasser 40 km/h au nord de la Loire.

Vendredi, la journée débutera par de larges périodes ensoleillées en général sur l'hexagone, mis à part quelques bancs de grisailles ici et là comme sur les côtes de la Manche ou encore du Roussillon à la Garonne. Puis l'après-midi restera généralement assez bien ensoleillé, même si des cumulus se formeront de l'Alsace au Centre, et que quelques ondées éclateront du pourtour des Alpes au Massif-Central et aux Pyrénées, tout comme sur les hauteurs de la Corse. Les températures s'afficheront enfin franchement à la hausse avec près de 25 degrés jusqu'aux Pays de la Loire, et près de 25-28 sur la moitié sud.

Samedi, c'est une belle journée estivale qui s'annonce aux quatre coins du pays. Les températures les plus basses seront en effet proches des 15 à 20 degrés le long de la Manche, mais le reste de la moitié nord approchera les 22 à 25 degrés, voire davantage sur les Pays de la Loire. Au sud, le mercure avoisinera quant à lui les 25 à 30 degrés. Côté ciel, c'est le soleil qui dominera les débats, même si des cumulus bourgeonneront en cours d'après-midi ici et là : une averse sera possible sur les reliefs uniquement. La bise de nord-est restera sensible sur la moitié nord également.

