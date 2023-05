La chaleur revient, l'instabilité persiste au sud

Les jours de chaleur ont été plutôt rares depuis le début du mois et de ce printemps en France, malgré quelques pointes précoces voisines des 30 degrés entre la fin-mars et la fin-avril, mais cela faisait figure d'exception : depuis lors au contraire nous avons eu des valeurs qui peinaient le plus souvent à atteindre les niveaux de saison, au nord comme au sud d'ailleurs.

Températures maximales de ce vendredi. (©MeteoNews)

Mais la donne change enfin en ces tout derniers jours du mois, avec déjà une remontée significative ce vendredi puisque l'on approchera les 25 degrés jusqu'aux Pays de la Loire, sur le Centre et la Bourgogne, et que des pointes à 28 ou 30 degrés seront possibles de l'Aquitaine à la Provence.

Entre 25 et 30 degrés la semaine prochaine

Seules les côtes de la Manche et les Hauts-de-France restent encore temporairement à la limite des 20 degrés ce vendredi.

Cette chaleur modérée va se poursuivre ensuite durant ce long week-end de la Pentecôte mais aussi durant une bonne partie de la semaine prochaine, avec une fourchette entre 25 et 30 degrés sur la France, toujours un peu moins près de la Manche encore soumise à la bise de nord-est.

L'instabilité va persister sur le sud du pays

Au grand dam des agriculteurs qui cherchent à faire leur fenaison, l'instabilité va en revanche persister pendant au moins la dizaine de jours à venir notamment sur la moitié sud du pays.

En effet, si les averses régressent temporairement et ne concernent que les massifs ce vendredi et samedi, on attend en revanche une reprise de cette instabilité dès dimanche. Les averses à caractère orageux envahiront alors la moitié sud et ce jusqu'à une bonne partie de la semaine prochaine.

Depuis hier de nombreux orages de grêle s abattent sur notre région avec des dégâts importants dans le vignoble mais aussi dans les vergers et sur les grandes cultures. Nous serons mobilisés avec @chambagri34 et les organisations agricoles pour être aux côtés des agriculteurs. pic.twitter.com/1GypnJUyt0 — Jérôme Despey (@JeromeDespey) May 24, 2023

Des orages parfois virulents pourront éclater, majoritairement à partir du relief, mais des débordements en plaine ne seront pas rares : prudence avec un risque de grêle, de pluies soutenues et/ou de fortes rafales de vent.

Ces orages devraient ensuite gagner progressivement la moitié nord du pays dans la seconde partie de la semaine prochaine, toujours dans une ambiance a priori chaude et estivale ...