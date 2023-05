Des conditions météo qui restent anticycloniques ces prochains jours

Ce mardi, les conditions seront plus anticycloniques sur le pays. La moitié nord restera toujours sous une masse d'air très stable, avec un courant de bise sensible jusqu'à 40 ou 50 km/h et un grand soleil toute la journée. Sur le sud, les cumulus bourgeonneront une fois encore sur les massifs mais les risques d'orages seront beaucoup plus faibles. Ils se cantonneront essentiellement aux montagnes des Alpes, des Cévennes et des Pyrénées mais un débordement local en Haute Provence ou sur le Vaucluse restera possible. Mercure estival voire assez chaud sur le sud et le centre-ouest.

Foin dans les marais autour de Rochefort s/Mer ce week-end. Du fourrage en quantité cette année qui va refaire le stock pour l'alimentation du troupeau ?? pr l'hiver prochain et ... cette riche biodiversité ???????? qui nous ravie chaque fois ??#ceuxquifontlesprairies #FrAgTw pic.twitter.com/0tnJtB7qm1 — Muriel PENON (@MurielAgri16_17) May 30, 2023

Mercredi, la situation de blocage persistera encore sur l'hexagone comme sur une bonne partie de l'Europe d'ailleurs. Les hautes pressions resteront en effet toujours positionnées sur le nord du continent, occasionnant du beau temps mais avec de la bise sur les deux-tiers nord du pays. On pourra toutefois noter quelques grisailles sur les côtes de la Manche, voire de rares voiles d'altitude ailleurs. Quant à la moitié sud, des cumulus bourgeonneront au fil des heures de la journée, et déjà quelques averses orageuses locales éclateront en matinée, mais elles se généraliseront l'après-midi des Alpes au sud de l'Aquitaine, en englobant Paca et le Languedoc-Roussillon, ainsi que sur l'ouest de la Corse. La chaleur sera relativement uniforme, souvent entre 25 et 30 degrés.