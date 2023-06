Soleil au nord, orages au sud : les conditions météo n'évoluent pas

Ce jeudi, nous ne changerons pas grand chose à la situation générale, avec encore un anticyclone assez stable sur une large moitié nord du pays, ce qui va engendrer encore une bise de nord-est modérée, un soleil dominateur et des températures très estivales : on approchera les 15 à 22 degrés sur les côtes de la Manche et les Hauts-de-France, mais on ira jusqu'à 27-30 degrés des Pays de la Loire à l'Alsace.

Petit vent d'est frisquet ce matin, belle journée !

Vivement un peu de pluie... pic.twitter.com/OVn6SVJPMe — GIGON Yves (@GigonYves) June 1, 2023

Lire aussi : Temps sec au nord, forts orages au sud pour les dix prochains jours

Plus au sud en revanche, après une matinée relativement calme, des ondées orageuses se développeront de nouveau en cours d'après-midi, principalement autour des reliefs, mais aussi parfois jusqu'en plaine : grêle, fortes pluies et rafales de vent seront envisageables ici et là.

C'est pas aujourd'hui qu'on va faucher. Pluie qui arrive pour la journée pic.twitter.com/deOssH4jFh — Laurent Gasc (@LoranG76) June 1, 2023