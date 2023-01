Croissance exceptionnelle de la filière bioéthanol en 2022

|

Dans un contexte de flambée des prix du carburant, le superéthanol-E85, plus vertueux et à la fiscalité plus avantageuse, a connu une croissance de + 83 % des volumes, atteignant 6,5 % de parts de marché des essences. La filière vise 8 % de parts de marché en 2023, et indique que 1 % de la SAU française suffirait à alimenter 5 millions de voitures à l’E85 en 2035.