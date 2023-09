Pöttinger affiche ses ambitions

Au premier jour d’Innov-Agri 2023, Pöttinger a affiché ses ambitions pour les années à venir dans ses quatre domaines d’activité : la fenaison, les cultures, les remorques et la presse. Des ambitions portées par « l’excellente année réalisée ». La filiale française du groupe autrichien a enregistré un chiffre d’affaires de plus de 78 M€ sur son exercice clos en 2023, en hausse de 15,7 % sur un an, et bien loin des 28 M€ réalisés en 2013.

Si la fenaison et les cultures représentent 88 % de ses ventes, Pöttinger souhaite doubler ses ventes de presses d’ici 3 ans, pour atteindre 5 M€ de chiffre d’affaires. Pour les remorques, l’ambition est de passer de 5 à 8 M€. Vingt-deux ans après l’avoir lancée sur le marché, Pöttinger reste convaincu que la remorque autochargeuse est une bonne alternative à l’ensilage.

L’autochargeuse aussi performante que l’ensileuse automotrice ?

« Notre dernière Jumbo 8000 et ses 65 couteaux offre une longueur de coupe de 25 mm. On se rapproche des capacités des ensileuses automotrices », explique Éric Yoder, directeur de Pöttinger France. Grâce au réseau de Cuma, nous avons des chiffres qui nous permettent de dire, pour telle configuration d’exploitation, quelle est la solution la plus économique, entre les trois possibilités d’ensilage : ensileuse automotrice, remorque autochargeuse ou la presse enrubanneuse.

Sur Innov-Agri, Pöttinger a logiquement mis en avant ses nombreuses nouveautés du segment cultures. Le constructeur autrichien a apporté des évolutions sur son déchaumeur Terradisc, son semoir universel Terrasem. Il a revu la conception de ses herses rotatives rigides Lion et son semoir Vitasem, entre autres nouveautés.

Surtout, c’est aux côtés de la marque italienne MaterMacc, rachetée en novembre 2022, que Pöttinger s’expose au salon. « Nous prendrons le temps de bien intégrer MaterMacc dans tous nos services internes, avant que MaterMacc et Pöttinger ne s’affichent, dans quelques années, sous les mêmes couleurs » a conclu Eric Yoder.