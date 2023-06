Serge Bousquet-Cassagne, l'omnipotent syndicaliste agricole

Son dernier coup d'éclat remonte à la fin mars. « Ne venez pas chez nous, ça va mal se passer ! », lançait-il à Marine Tondelier dans un communiqué, cosigné par les responsables de son syndicat La Coordination Rurale, pour dissuader la secrétaire nationale d'EELV de venir dans son département, trois jours après sa participation au rassemblement contre les « mégabassines » à Sainte-Soline (Deux-Sèvres).

La dirigeante écologiste, dont ce déplacement lot-et-garonnais a de fait été perturbé, a porté plainte depuis et une information judiciaire a été ouverte, visant des faits d'entrave, par menaces, à la liberté d'expression et de réunion. Le juge d'instruction l'entendra mercredi à Agen.

« Les écologistes » sont une des cibles préférées, avec « l'extrême gauche », de Serge Bousquet-Cassagne, 64 ans, qui revendique sa proximité avec « toutes les droites », y compris le Rassemblement National dont un de ses fils a été le secrétaire départemental pendant six ans.

Il préside depuis 2013 la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne, dont il était devenu une figure incontournable dès la première victoire de la Coordination rurale aux élections consulaires en 2001.

Actions coup de poing

Nommé alors premier vice-président, il multiplie les actions coup de poing : opération commando chez un négociant, occupation des locaux de la MSA (Mutualité sociale agricole), saccages de supermarchés et centrales d'achat, blocage d'Agen... et plus récemment construction illégale du lac de Caussade, une retenue d'eau de 20 hectares. Déjà condamné à des amendes et des peines avec sursis, il a échappé en appel à de la prison ferme dans cette dernière affaire.

Mais au plan local, difficile de lui trouver des ennemis, en dehors des écologistes.

« Je suis de gauche et enseignant, tout ce qu'il n'aime pas, et pourtant on est devenu amis », déclare Nicolas Lacombe, maire divers gauche de Nérac et premier vice-président du conseil départemental. « Quand il n'est pas en représentation, c'est quelqu'un avec qui l'on peut travailler. » « C'est un battant, dynamique et meneur d'hommes », « sincère dans ses combats », juge également Raymond Girardi, vice-président national du Modef (syndicat agricole proche du parti communiste), qui évoque « une très grande complicité avec lui ».

Jean Dionis du Séjour, maire MoDem d'Agen, souligne que « quasiment tous les maires ont voté la motion de soutien à la construction du lac de Caussade » en 2018.

« Je n'obéis qu'aux paysans »

« Je suis élu par des paysans, je n'obéis qu'aux paysans, je suis leur porte-voix, toujours à visage découvert et en assumant ce que l'on fait », revendique Serge Bousquet-Cassagne. « Mes 18 procès en 30 ans le prouvent. Je défends tous les paysans, quels que soient leur syndicat ou leur opinion politique, même ceux de la Confédération Paysanne. » Emmanuel Aze, élu local de ce syndicat classé à gauche, reconnaît « le charisme et le rayonnement » de l'intéressé mais juge qu'on « personnalise trop le débat ».

« 60 % des agriculteurs de ce département ont voté pour la Coordination rurale lors des dernières élections à la chambre. Ne pas dialoguer avec eux n'aurait aucun sens », estime-t-il.

La porte-parole départementale de la Confédération paysanne privilégie aussi la « pacification » à « l'affrontement » face à la menace de « disparition » des paysans. « Il y a des dossiers sur lesquels on n'est pas d'accord mais on travaille ensemble sur des projets de développement agricole pour le bien commun », affirme Marion Desbats.

Paul Vo Van, élu écologiste au conseil départemental, juge en revanche que Serge Bousquet-Cassagne n'agit pas « toujours dans l'intérêt de l'agriculture et des agriculteurs ». « On ne peut pas dialoguer avec lui, tout le monde en a marre », dit-il.

L'affaire Marine Tondelier a choqué de nombreux élus, notamment à gauche. Nicolas Lacombe y voit l'influence des jeunes membres du syndicat agricole. « La vieille garde de la Coordination rurale dont fait partie Serge Bousquet-Cassagne est débordée par la nouvelle génération, beaucoup plus radicale et moins subtile, juge-t-il. Si le syndicat continue sur cette pente, il va perdre beaucoup d'influence. Ce qu'il donne à voir en ce moment est détestable et très mal compris. »