Une agricultrice, Anne-Cécile Suzanne, au conseil d'administration d'Auchan

L'Assemblée générale de la holding du distributeur nordiste, réunie le 16 mai, a pris acte de la démission de Fatoumata Ba de son mandat d'administratrice et validé la nomination d'Anne-Cécile Suzanne, 32 ans, comme administratrice du groupe jusqu'en 2027, selon le procès-verbal de cette assemblée que l'AFP a pu consulter jeudi. La jeune femme a confirmé à l'AFP une information du média économique en ligne L'Informé, sans souhaiter faire davantage de commentaires.

Mme Suzanne, diplômée de l'école de commerce Audencia et de Sciences Po Paris, a repris l'exploitation familiale dans le Perche ornais après le décès de son père en 2014, avait-elle confié fin 2019 au quotidien régional Ouest France. Active sur les réseaux sociaux et signataire de nombreuses tribunes sur les questions agricoles, elle est également consultante sur les chaînes de valeur alimentaires pour le cabinet de conseil Kea & Partners.

Auchan Retail International a accueilli en janvier au sein de son conseil d'administration l'ancien patron de Système U Serge Papin, qui avait alors expliqué entretenir « depuis un petit moment » de bonnes relations avec la famille Mulliez, notamment avec Barthelemy Guislain, le président de l'Association familiale Mulliez (AFM), propriétaire d'Auchan. Egalement actif dans le conseil aux entreprises, Serge Papin a rendu en 2020 un rapport sur les relations tendues entre la grande distribution et ses fournisseurs agro-industriels, qui portent parfois préjudice aux revenus des producteurs agricoles.

Les travaux de Serge Papin ont inspiré la loi dite « Egalim 2 » sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui visait à protéger la rémunération des agriculteurs dans ces discussions.

Hasard du calendrier, la société ELO, précédemment nommée Auchan Holding et qui réunit Auchan Retail, des activités immobilières avec New Immo Holding et la banque en ligne Oney, a publié ses résultats pour le premier semestre 2023 jeudi. Entreprise non cotée, ELO a de nouveau creusé sa perte (- 12 %) à 214 millions d'euros au premier semestre 2023, bousculé par l'inflation de ses coûts et par la guerre en Ukraine.

Le produit des activités ordinaires du groupe, équivalent du chiffre d'affaires, ressort toutefois en légère hausse (+ 1,3 %), à 15,9 milliards d'euros contre 15,67 un an plus tôt, dans un contexte de forte inflation alimentaire qui gonfle mécaniquement les ventes des supermarchés.