Brésil Les exportations de sucre flambent, record en vue selon la Conab

• AFP

Le Brésil a augmenté ses exportations de sucre de 79,2% entre avril et novembre par rapport à la même période l'an dernier et pourrait atteindre un record d'ici la fin de la récolte de canne à sucre en mars 2021, estime la Compagnie nationale d'approvisionnement (Conab) dans son rapport trimestriel publié mardi.

Entre avril et novembre, le Brésil, premier producteur et exportateur mondial de sucre, a exporté 23,7 millions de tonnes de sucre, dépassant déjà le niveau atteint lors des deux dernières récoltes complètes. « La perspective est que les exportations brésiliennes de sucre, d'ici la fin de la récolte actuelle, dépassent le record observé lors de la saison 2016/2017, quand le pays avait exporté près de 28,3 millions de tonnes » de sucre, avant de connaître trois années consécutives de baisse de ses ventes à l'étranger, prévoit l'organisme public.

La Conab estime que le géant sud-américain va augmenter sa production de canne à sucre de 3,5 % par rapport à la dernière récolte, à 665,1 millions de tonnes, s'approchant ainsi de son record de 2015/2016, à 665,6 millions de tonnes. Au total, 53,8 % de la récolte doit être destinée à l'éthanol, mais la production du biocarburant est attendue en baisse de 12,3 % par rapport à l'an dernier, tandis que celle de sucre doit augmenter de 40,4% pour atteindre 41,8 millions de tonnes.

« Pour réduire l'impact de la crise qui a atteint le marché national des biocarburants », le Brésil a augmenté sa production de sucre, « soutenue par les prix du produit sur le marché international », qui, après un fort recul en mars et avril, lié à la pandémie de Covid-19, a connu une « importante récupération les mois suivants », précise la Conab. Cela s'explique par « les problèmes climatiques qui ont affecté les champs de la Thaïlande, deuxième plus grand exportateur mondial de sucre » et « les signaux d'une demande soutenue en Asie », poursuit l'organisme, qui précise que le recul du réal brésilien face au dollar a aussi favorisé les exportations brésiliennes de sucre.

