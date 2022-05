E-commerce Acheter des pièces Case IH, New Holland et Steyr via la plateforme MyCNHIStore

• Sébastien Duquef Terre-net Média

Grâce à sa plateforme de vente en ligne, les agriculteurs peuvent dorénavant acheter directement via leur téléphone mobile et ainsi ne plus se déplacer chez leur concessionnaire. Gain de temps à la commande et opportunités commerciales supplémentaires selon le groupe.

Le groupe CNH Industrial a lancé sa plateforme d’achat en ligne nommée MyCNHIStore. Objectif : simplifier et accélérer le processus d'achat de pièces détachées d'origine Case IH, New Holland et Steyr. À lire aussi >> Semis, fertilisation, travail du sol - La guerre en Ukraine fait chuter les prévisions de ventes en Europe Le site permet d'acheter les pièces détachées chez le concessionnaire local sans avoir à se déplacer. Le gain de temps est donc le premier avantage du système. Sans oublier la possibilité de commander des pièces multimarques, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit. Recherche par numéro de pièce L'agriculteur entre le numéro de série de sa machine pour rechercher par numéro de pièce. Il peut aussi sélectionner via le modèle de machine ou s'il a enregistré le véhicule sur son compte. Le site est accessible soit par ordinateur, soit téléphone mobile. Des photos en 3D sont proposées pour bien visualiser l'outil et la pièce. « Début 2021, le nouveau canal de vente a été planifié en Europe grâce à la création de la boutique en ligne pour vendre les pièces d'origine CNH Industrial », explique Rosella Risso, vice-présidente monde CNH Industrial pièces & service – segment agricole. La plateforme offre donc un canal de vente supplémentaire et des opportunités commerciales pour les concessionnaires. »

