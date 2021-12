Info firme Maschio Gaspardo étend son usine en Roumanie

Vendredi 19 novembre, l'agrandissement de l'usine Maschio Gaspardo en Roumanie a été inauguré à Chisineu-Cris (Arad). Cette usine est dédiée à la production de machines agricoles pour le travail du sol passif, ainsi qu'à celle de charrues et de presses à balles rondes. Construite en 2003, l'usine s'étend désormais sur 26 000 mètres carrés, avec un objectif de production annuelle qui dépasse les 5 000 machines.

Maschio Gaspardo a annoncé l'extension de son usine en Roumanie. Avec 5 700 m² de surface supplémentaire et de nouveaux équipements de haute technologie, l'objectif est d'augmenter de 20 % des capacités de production. Cette extension est le résultat des accords de fourniture signés avec New Holland sur les matériels de travail du sol et de fenaison fabriqués dans cette usine de Chisineu-Cris.

La Roumanie a une importante vocation agricole et, en particulier dans le district d'Arad, un haut niveau de savoir-faire dans les technologies de la métallurgie. À cela s'ajoute le fait que le district d’Arad est un lieu stratégique d’un point de vue logistique pour des régions comme la Russie et l'Ukraine, où sont livrées la plupart des machines produites dans l'usine roumaine.

L'innovation et le renouvellement des installations pour rester sur le marché

Une extension de la surface couverte d'environ 5 700 m2 a été réalisée, en plus de l'achat de nouveaux équipements de haute technologie. Ces investissements vont permettre l'augmentation de la capacité de production et sont fondamentaux pour garantir les normes élevées d'approvisionnement d'un marché comme celui de l'agriculture.

« Ce projet nous permettra de renforcer l’outil de production en améliorant la gamme actuelle que le site de Chisineu-Cris est en mesure d'offrir, explique Andrea Maschio, président de Maschio Holding et vice-président de Maschio Gaspardo. L'innovation et le renouvellement des installations sont nécessaires pour être présent sur le marché avec des usines de pointe et, ainsi, répondre aux besoins de nos clients dans le monde entier. »

Les accords de fourniture avec New Holland boostent la production

L'augmentation de la capacité de production est également une conséquence de l'accord de fourniture signé par Maschio Gaspardo avec New Holland Agriculture : ce partenariat prévoit la commercialisation de produits dédiés au travail du sol, en particulier les déchaumeurs à disques et les décompacteurs. La commercialisation des équipements en question a débuté avec la saison 2021 et s'effectue exclusivement par le biais du réseau de concessionnaires New Holland.

Un second accord de fourniture a été récemment signé avec New Holland Agriculture pour la production exclusive de certains équipements à destination du secteur de la fenaison. La production se concentrera en particulier sur les gammes complètes de faucheuses, de faneuses et d'andaineurs, qui seront produites dans l'usine de Maschio Gaspardo en Roumanie grâce à l'investissement réalisé. Les produits seront commercialisés sous la marque New Holland à partir de la saison 2022.

« Nous sommes particulièrement fiers de la prolongation du prestigieux partenariat avec New Holland, qui confirme les normes de qualité élevées atteintes par Maschio Gaspardo, tant au niveau des produits que du service offert au client final, a déclaré Mirco Maschio, président de Maschio Gaspardo. La coopération est fondamentale pour trouver de nouvelles opportunités commerciales mutuelles. »

