Info-firme Philippe Barabinot, nouveau directeur régional des ventes de Pichon et Samson

Philippe Barabinot, nouveau directeur régional des ventes de Pichon et Samson

Basé à Landivisiau (Finistère, France) sur le site de production Pichon, Philippe Barabinot, nouveau directeur régional des ventes, sera notamment en charge de piloter une équipe de 11 commerciaux à travers la France et la Belgique.

Samson group commence cette année 2022 avec un nouveau directeur régional des ventes sur le secteur France-Belgique, Philippe Barabinot. Il travaillera pour les marques Pichon et Samson.

« En ce début d’année, j'ai le plaisir de nommer Philippe Barabinot au poste de directeur régional des ventes France-Belgique. Après vingt ans passés chez Continental, Philippe a acquis une expérience considérable dans la direction et l’exécution d’activités stratégiques pour un groupe d’envergure internationale » commente Peter Thorn, directeur marchés pour le groupe Samson.

Pendant 20 ans, Philippe Barabinot était cadre commercial pour Continental, entreprise multinationale dans la fabrication de pneus. Il a d’abord travaillé en France, puis en Allemagne et depuis 2015 en Asie, à la tête d'une organisation commerciale et marketing de 150 employés. Dans son rôle de directeur régional des ventes, Philippe Barabinot apportera son expérience pour renforcer les relations avec les clients en France et en Belgique.

