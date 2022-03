Info firme Trelleborg Wheel Systems passe aux mains du japonais Yokohama

Yokohama passe à la vitesse supérieure sur le marché agricole et s'offre le grouge Trelleborg Wheel Systems.

Trelleborg Wheel Systems vient de changer de mains et passe dorénavant dans le portefeuille du japonais Yokohama. Le groupe s'est porté acquéreur et ajoute donc les marques Trelleborg, Mitas, Maximo, Cultor et Interfit à son offre pneumatique.

L'acteur nippon devient ainsi l'un des leaders mondial des manufacturiers "hors route" et renforce donc sa présence sur les marchés agricoles, construction et exploitation minière. La branche baptisée Yokohama Off-Highway Tires (YOHT) avait déjà absorbé le groupe ATG (Alliance Tire Group) en 2016.

Le rachat de 2,1 milliards de dollars doit être validé par les autorités

Trelleborg est l'une des entreprises ayant le plus prospéré depuis 100 ans sur le secteur hors route ; elle a continuellement investi dans la croissance et la technologie. Le président de Trelleborg Wheel Systems est « ravi de rejoindre une entreprise de premier plan comme Yokohama Rubber, qui continuera d'investir dans l'avenir et le soutien de l'entreprise. »

Selon nos informations, le rachat évalué à 2,1 milliards de dollars doit encore être validé par les autorités compétentes. Il est donc attendu pour le second semestre 2022. Trelleborg précise que ses équipes resteront pleinement opérationnelles et continueront d'œuvrer au développement de la société jusqu'à la conclusion définitive de l'accord.

