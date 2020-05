Santé économique Une stratégie payante chez Maschio Gaspardo !

Maschio Gaspardo confirme ses bons résultats économiques pour l'exercice 2019. Après un passage difficile, le constructeur augmente son bénéfice de 5 % par rapport à l'année précédente, ceci malgré le ralentissement du marché de l'agroéquipement. Sans oublier le remboursement important des dettes financières, qui s'élève à 34,7 millions d'euros en 2019. Des chiffres rassurants qui montrent que la stratégie du groupe paye et devrait permettre à l'entreprise de traverser la crise sanitaire sans trop de difficultés.

La santé financière du groupe Maschio Gaspardo s'améliore grâce à une bonne année 2019. Le conseil d'administration de la marque vient d'approuver les chiffres pour l'exercice clos au 31 décembre 2019.

Principale caractéristique de cette année : le fort redressement de la marge et la signature d'un accord de renégociation et de financement de la dette en Italie. L'exercice se termine donc avec un bénéfice net consolidé de 5,8 millions d'euros. C'est donc quatre fois plus que l'année précédente, qui affichait 1,5 million d'euros de bénéfice.

316,6 millions d'euros de chiffre d'affaires

Selon la direction du groupe, les résultats sont liés aux orientations stratégiques de la marque, qui visent notamment à améliorer les marges. Le chiffre d'affaires atteint 316,6 millions d'euros, soit une baisse de 5 %. Un chiffre en ligne avec le marché international de l'agroéquipement, qui accuse un ralentissement en 2019.

Inversement, l'Ebitda du groupe progresse de 5 %, passant de 30,6 millions d'euros en 2018 à 32,2 millions d'euros en 2019. La marge brute d’exploitation par rapport aux revenus gagne un point et passe de 9,2 à 10,2 %. La croissance du résultat d’exploitation (Ebit) est encore plus significative, passant de 14,6 à 17,8 millions d’euros, soit 21,7 % de hausse.

34,7 millions d'euros de dettes en moins

À souligner aussi la diminution de la dette financière de l'entreprise. 34,7 millions d'euros de moins, ce qui entraîne aussitôt la chute de l'endettement total, qui passe de 183,1 à 148,4 millions d'euros au 31 décembre 2019. En clair, depuis six ans, Maschio Gaspardo montre sa capacité à produire des liquidités et à réduire progressivement sa dette. Plus de 90 millions d'euros ont ainsi été remboursés.

Compte tenu des bons résultats économiques obtenus, la rentabilité des capitaux propres grimpe de 3,96 à 9,82 % en une année. Le groupe clôture son exercice 2019 avec 64 millions d'euros de capitaux propres consolidés, soit une hausse de 25 millions par rapport aux 39 millions de l'année précédente.

Maschio Gaspardo fera face aux difficultés liées au Covid-19

Andrea Maschio, vice-président de la marque et président de la holding Maschio, précise que : « C'est grâce à l'engagement de notre personnel que nous avons réussi à faire face au ralentissement du marché international de 2019. Sans oublier le dévouement et le sens des responsabilités qui caractérisent le groupe, nous surmonterons les difficultés liées à la crise sanitaire du Covid-19. La période est difficile mais le groupe fait face à l'urgence en préservant la santé du personnel et la continuité des activités ».

