Info firme Väderstad signe un nouveau record en 2020 !

La crise sanitaire n'a visiblement pas trop perturbé Väderstad, qui réalise un nouveau record de chiffre d'affaires en 2020. 23 % de mieux que l'année précédente, de quoi faire rêver plus d'un dirigeant ! Depuis 2017, c'est carrément + 43 % de ventes en plus pour le constructeur suédois. En France, même si les chiffres ne donnent pas autant le vertige, la filiale améliore son chiffre de 10,5 % une année de crise.

En 2020, malgré la crise sanitaire de Covid-19, Väderstad enregistre un chiffre d'affaires record : 340 millions d'euros, soit 23 % d'augmentation par rapport à 2019. Même si les prévisions envisagées plutôt une baisse, la performance de l'équipementier est impressionnante. Entre 2017 et 2020, les ventes ont bondi de 43 % pour l'entreprise.

À lire aussi >> Semoir monograine - La famille Tempo L de Väderstad s'agrandit encore

D'après Nicklas Bjersér, vice-président financier : « C'est un très bon résultat, surtout vu la particularité de l'année, comme l'absence de salons par exemple. Sans compter qu'en juin, la production a été perturbée notamment à cause de l'approvisionnement de certains composants ».

Une grande partie réinvesti dans la R&D

Comme à son habitude, le constructeur va réinvestir une grande partie de l'argent dans la recherche & le développement. C'est en étant constamment à la pointe de l'innovation que la marque propose aux agriculteurs des machines les aidant à produire plus et mieux. Mats Båverud, chief executive order de Väderstad, « est fier d'obtenir ce résultat durant une année si spéciale. Nous avons pu continuer à travailler presque normalement pendant la plus grande partie de l'année, et nous continuons à augmenter le nombre de salariés. »

Väderstad gagne du terrain sur plusieurs marchés importants tels que la Suède, l'Allemagne, la France et la Russie. Le Canada réalise également plus de ventes et la marque semble optimiste pour l'avenir. En France, Väderstad a connu une année exceptionnelle : + 10,5 % par rapport à 2019.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net