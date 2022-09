[Innov-Agri] Robot tracteur AgXeed annonce son partenariat avec le groupe Serco

Les robots tracteurs sont désormais distribués dans l'ouest de la France et la Suisse par le groupe Serco et ses concessions Dousset Matelin, Ballanger et Vamat. Le carnet de commandes est ouvert et les premières livraisons sont attendues pour le premier semestre 2023.

Le groupe Serco croit au potentiel de la numérisation agricole et décide d'élargir son portefeuille de solutions numériques. Ce qui explique que l'entreprise a conclu un partenariat pour distribuer les solutions AgXeed.

Digitalisation et orientation vers des machines plus légères capables de travailler 24 h/24... tels sont les défis actuels de la profession. AgXeed propose son robot autonome et des outils de planification basés sur le Cloud. L'AgBot reste sous le seuil irréversible de compaction du sol, ce qui évite de dégrader davantage le sol par rapport aux machines traditionnelles qui sont de plus en plus lourdes. Résultat : les rendements augmentent. Qu'il soit question d'écologie ou de productivité, le dispositif affiche sa rentabilité : gain de temps, de travail, d'énergie, d'engrais, de semences...

Premières livraisons au premier semestre 2023

Les robots sont capables d'effectuer toutes les tâches, de façon autonome et en toute sécurité grâce à leur niveau de précision. Les offres Serco et AgXeed sont complémentaires car jusque là, les tracteurs autonomes ne faisaient pas partie de l'offre de Serco. Désormais, trois AgBots sont proposés, ainsi que l'accompagnement technique, le service et l'entretien. Les agriculteurs peuvent d'ores et déjà commander leur engin, premières livraisons prévues pour le premier trimestre 2023.

Le groupe organise son premier démo tour en France du 9 au 15 septembre 2022 pour ceux qui s'interrogent sur la pertinence d'un tel appareil. Lors de la sélection des partenaires de distribution, les priorités d'AgXeed sont le service et l'accès direct à l'exploitant.

