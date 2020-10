Info firme BKT saisit la balle au rebond et s'offre l'Euroligue de basket-ball

Sébastien Duquef Terre-net Média

BKT ajoute une corde à son arc en matière de sponsoring. Après la ligue 2 de football en France, place au championnat européen de basket-ball grâce à l'Euroligue. Jusqu'en 2023, la marque profitera d'une mise en avant sur les réseaux sociaux et à la télévision. L'Indien espère gagner en notoriété via le football et la basket-ball à l'échelle européenne.

BKT poursuit son chemin dans la voie du sport international. Le groupe indien vient d'annoncer son partenariat avec la ligue professionnelle de basket-ball Euroligue. L'une des compétitions les plus importantes en Europe, regroupant notamment les 18 meilleures équipes de 14 pays différents. À lire aussi >> BKT sponsorise la ligue 2 de football L'accord est signé pour trois ans et durera donc jusqu'à la fin de la saison 2022-2023. La marque devrait donc gagner en visibilité, étant en plus du football, sponsor du basket.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également