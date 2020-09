Service après-vente Drive Express : le service de retrait en 2 h seulement de Holmer

Pour limiter les temps d'arrêt des machines en cas de panne, Holmer Exxact a mis en place un service de retrait de pièces 24h/24. Il suffit de commander en envoyant un e-mail avec les références et la quantité souhaitée. 2 h après, les pièces sont disponibles. Soit directement au comptoir, soit au point retrait pendant les heures de fermeture du magasin.

Holmer Exxact met en place son service de retrait de pièces détachées pour toute la saison betteravière : le Drive Express. Depuis le 14 septembre dernier, les agriculteurs peuvent récupérer leurs commandes de pièces détachées directement au magasin.

Le constructeur montre sa volonté de dépanner rapidement les machines, et ce quel que soit l'heure ou le jour. Le drive est ouvert 7 j/7 et 24 h/24. Il suffit de passer commande à l'adresse e-mail dédiée et de donner les références et la quantité nécessaire. 2 heures plus tard, les pièces sont disponibles au magasin.

Retrait au comptoir ou en point retrait 24h/24

Côté retrait, deux possibilités :

Soit le retrait au comptoir , pendant les heures d’ouverture du magasin, soit de 7h30 à 19h30.

, pendant les heures d’ouverture du magasin, soit de 7h30 à 19h30. Soit la récupération en point retrait 24h/24 dans l’espace dédié et protégé par un code d’accès (en dehors de la plage d'ouverture).

Par exemple, si la commande est passée à 20 h, un opérateur la saisit dès l’ouverture à 7h30. Les pièces sont donc disponibles à partir de 9h30. Si la commande est passée à 17 h, elle sera disponible au point retrait à partir de 19 h.

Sandrine Rogez, responsable du service pièces de la marque : « Nous travaillons à réduire tous les temps, de la passation de commande à son traitement, et jusqu’à ce que le client ait les pièces en main ; nos équipes ont donc travaillé pour organiser le nouveau service. »

