Pièces détachées Navigation plus simple et plus ergonomique chez Prodealcenter !

Sébastien Duquef Terre-net Média

Le site de vente en ligne de pièces détachées et de consommables destinés au matériel agricole fait peau neuve. Objectif : faciliter la recherche de références quel que soit le support, l'endroit et le moment de la journée. L'idée de Prodealcenter est de perdre le moins de temps possible.

Le fournisseur de pièces détachées Prodealcenter modernise son site de vente en ligne pour davantage l'orienter clients. En clair, plus de pictogrammes, des catégories de produits réorganisées, une page d'accueil revisitée... autant d'évolutions destinées à améliorer la visibilité sur les 700 000 références proposées par le site. À lire aussi >> Euromaster - SOS Récoltes : le service 24 h/24 et 7 j/7 pour un dépannage en moins de 3 h ! Les agriculteurs sont généralement pressés car un outil ou une machine en panne retarde le travail. Le développement des smartphones a modifié les habitudes de consommation des paysans et de plus en plus, ils commandent en ligne directement depuis la cabine du tracteur. Un site plus ergonomique pour la navigation sur mobile La nouvelle version du site est donc plus ergonomique de sorte à faciliter la navigation en version mobile. Les agriculteurs doivent pouvoir commander rapidement où qu'ils soient. Deux outils ont d'ailleurs été mis en place en vue de simplifier la navigation : la fonction recherche par produit ou par marque. Sans oublier l'espace d’accès rapide vers les produits les plus populaires tels que les pièces tracteur ou travail du sol. Un carrousel met même en avant les marques de tracteur les plus consultées. L'espace client regroupe les informations principales sur la page d’accueil du compte. Commandes, livraisons, retours... tout est clairement lisible pour le fermier. En termes de descriptifs techniques, Prodealcenter a réécrit l'ensemble des informations. En cas de doutes ou de problèmes, une équipe de passionnés est disponible au téléphone ou par email pour vous aider à trouver la pièce qui correspond à votre matériel !

