Euromaster SOS Récoltes : le service 24 h/24 et 7 j/7 pour un dépannage en moins de 3 h !

Euromaster renouvelle son opération "SOS Récoltes", le service d'assistance pneumatique durant la moisson. Plus de 140 techniciens en astreinte, 24 h/24 et 7 j/7, prêts à intervenir pour vous dépanner en moins de 3 h où que vous soyez.

Euromaster reconduit son opération baptisée SOS Récoltes. En période de récolte, le spécialiste du pneu propose son service de dépannage agricole capable d'intervenir 24 h/24 et 7 j/7. En clair, la marque mobilise ses équipes et met en place un planning d’astreinte sur l’ensemble du territoire national.

Le service promet d'être réactif, performant et mobile pour garantir l’activité des agriculteurs en toutes circonstances. Plus de perte de temps, donc plus de perte de rendements. Le préjudice peut parfois peser lourd. Il suffit d'appeler le technicien du secteur pour qu'il intervienne, à la ferme ou dans les champs. Euromaster annonce que le dépannage sera effectué en moins de 3 h !

Intervention 24 h/24 et 7 j/7

Pour connaître le centre d'astreinte, rendez-vous sur le site internet (businesspro.euromaster.fr). Reste ensuite à téléphoner au numéro indiqué pour déclencher le dépannage. Selon la région, la période de mise en place du service varie pour être cohérent avec la moisson. De jour comme de nuit, l'agriculteur sera pris en charge en moins de 3 h selon François Lorenzo, category manager agraire.

