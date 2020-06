Pneumatiques Michelin dévoile ses pneus TrailXBib conçus pour le matériel de transport

Michelin lance sa gamme TrailXBib destinée aux engins de transport du type benne, tonne à lisier... Compatibles avec le télégonflage, les pneus promettent de limiter le tassement du sol pour préserver le potentiel de rendement. Sans oublier la longévité accrue et le comportement routier régulier.

Michelin dévoile sa nouvelle gamme de pneumatiques taillée pour le matériel de transport. Son nom : TrailXBib. Elle a été co-développée en partenariat avec les agriculteurs avec pour objectifs principaux d'offrir des performances élevées en matière de rentabilité économique et de préservation du sol.

Remorques, tonnes à lisier, plateau à paille... parcourent des distances de plus en plus longues pour se rendre dans les parcelles, d'où la nécessité de pneus efficaces sur route comme aux champs. La gamme TrailXBib est plus endurante grâce à sa carcasse répondant à la norme VF2. La sculpture directionnelle ouverte améliore la capacité d'auto-nettoyage de la roue. Le "rib" central assure la régularité d'usure de la gomme et améliore le comportement routier du pneu. La longévité du modèle est supérieure à celle de la gamme CargoBib Heavy Duty/High Flotation.

Une gamme compatible avec le télégonflage

La gamme intègre la technologie UltraFlex 3 qui répartit mieux la charge et minimise ainsi les effets du poids sur le sol. À souligner aussi que les pneumatiques TrailXBib sont compatibles avec les systèmes de télégonflage. Une technologie indispensable pour adapter la pression de gonflage de la roue en temps réel et selon le type de sol. Le tassement de sol est aussitôt limité.

