Pneumatique agricole Allpneus vend des pneus en ligne et livre en 1 à 3 jours

Sébastien Duquef Terre-net Média

Depuis 2006, Allpneus vend des pneus en ligne et réalise aujourd'hui plus de la moitié de son chiffre d'affaires sur la toile. Choisissez, commandez et le vendeur vous livre en 24 à 72 h partout en France.

Née en 2006 dans la Somme, la société Allpneus vend des pneumatiques agricoles en ligne. Depuis 2014, le site marchand a évolué pour diversifier l'activité et proposer aussi des pneus poids lourds et tourisme. À lire aussi >> D. Chattopadhyay : « une offre étoffée pour attaquer le marché agricole » Plus de la moitié de son chiffre d’affaires est cependant réalisé grâce à l'agriculture, qui reste le cœur de l'activité de l'entreprise. Tracteur, moissonneuse-batteuse, benne... la marque commercialise tous types de modèles voire des roues complètes. Sans oublier les chambres à air et les pneus rechapés. Livraison en 24/72 h Pour commander, rien de plus simple. Il suffit de vous connecter au site, de saisir les dimensions recherchées et de valider la commande. Il faut compter entre 24 et 72 h pour être livré, où que vous soyez en France. Et question montage, deux possibilités : soit vous le faites vous-même, soit vous pouvez faire appel au garage de votre choix.

