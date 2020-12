Innov-agri Outarville Rendez-vous du 7 au 9 septembre pour le redémarrage des salons extérieurs

Pour marquer le redémarrage des salons au champ, Innov-agri se tiendra à Outarville dans le Loiret les 7, 8 et 9 septembre 2021. L'alternance est donc ajustée en vue de mieux synchroniser le calendrier avec celui du Sima qui, suite à différents changements de date et à la crise sanitaire, devrait avoir lieu en novembre 2022.

Alors que 2020 restera dans la mémoire de tous les organisateurs de salons, GFA Events, l'organisateur du salon, annonce la prochaine édition d'Innov-agri à Outarville (Loiret). L'alternance de la version nord et sud est donc modifiée pour les prochaines éditions afin de mieux coïncider avec le Sima au parc des expositions de Villepinte.

Selon Gérard Julien, président du groupe NGPA : « Quand deux salons s’adressent à des marchés similaires avec des offres complémentaires, indoor et outdoor, le pragmatisme commande de chercher une alternance calendaire et une complémentarité dans les contenus. Nous travaillerons dans ce sens dans les mois et les années à venir, en intégrant aussi l’utilisation du digital pour améliorer le service apporté aux visiteurs ».

Innov-agri Restart : coup d'envoi de la saison pour l'agroéquipement

Pour marquer le changement, le salon sera désormais baptisé "Innov-agri Restart". Ce sera le premier salon extérieur depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19. L'occasion de marquer le coup d’envoi de la saison pour l'agroéquipement. En termes de localisation, la parcelle habituelle située au nord d'Orléans reste d'actualité. Question date, l'événement est prévu sur trois jours, du 7 au 9 septembre. Seule incertitude à l'heure actuelle, les conditions d’accueil du public qui pourraient être adaptées en fonction de la situation sanitaire.

