Groupe SDF Un site plus moderne pour héberger les archives de ses marques

Le groupe SDF a mis en ligne la nouvelle version de son site d'archives en ligne pour les marques Same, Deutz-Fahr, Lamborghini Trattori, Hürlimann et Grégoire. Plus de 5 000 documents peuvent y être téléchargés pour restaurer les vieilles machines et leur faire reprendre du service.

Depuis 2004, le bureau des archives historiques a étoffé son patrimoine de documents relatifs aux marques Same, Deutz-Fahr, Lamborghini Trattori, Hürlimann et Grégoire. Sans oublier de valoriser la culture d'entreprise, en s'adressant aux employés et au grand public.

À voir aussi >> Histoire - Il était une fois les moteurs Same...

Le groupe SDF a mis en ligne le 15 octobre dernier la version actualisée de son site internet. Il a été rénové dans son graphisme, son contenu et est disponible en trois langues (anglais, italien et allemand). L'objectif est d'engager davantage les utilisateurs aux activités du bureau des archives historiques et du musée.

5 000 manuels d'utilisation et d'atelier disponibles

L'interface est plus interactive et permet à l'internaute de visualiser depuis la page d'accueil les catégories de documents les plus consultés. Publications techniques et dessins, photographies, publicités et films... tout a été rendu plus visible.

La mise à jour constante du catalogue devrait permettre de visionner les fiches et les numérisations correspondantes. Le bureau "archives historiques" du groupe met déjà plus de 5 000 manuels d'utilisation et d'entretien, manuels d'atelier et catalogues de pièces de rechange des années 40 à 2009 au format numérique. Chaque document peut être acheté en ligne par les passionnés qui souhaite restaurer, remettre en service ou plus simplement connaître les détails mécaniques des engins.

Plus de 20 000 visiteurs dans les usines de Tréviglio et Lauigen en 2019

Les usines de Tréviglio en Italie et Lauingen en Allemagne ont reçu plus de 20 000 visiteurs en 2019, ce qui confirme que la présence des marques Same et Deutz-Fahr est essentielle sur leur site. Autre nouveauté : la section réservée aux collectionneurs de Same : quiconque souhaite restaurer un tracteur et recevoir des informations ou des données historiques contenues dans la documentation du bureau des archives trouvera un espace dédié.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net