Pulvérisateurs traînés La gamme UG d'Amazone fait peau neuve

Amazone renouvelle sa gamme de pulvérisateurs traînés UG grâce à deux modèles de 2 200 et 3 000 l de capacité.

Amazone renouvelle entièrement sa gamme de pulvérisateurs traînés baptisée UG. Deux modèles sont disponibles : 2 200 et 3 000 l de capacité. De quoi compléter la série UX de l'Allemand.

Le pulvérisateur UG dernière génération bénéficie du terminal AmaTron 4 et est compatible avec la norme Isobus. L'écran, tactile et en couleur, offre plus de précision et de confort à l'opérateur.

Remplissage programmable, rinçage et dilution depuis la cabine

Pour compléter la version de base, le constructeur propose différentes options telles que la circulation continue à basse pression DUS, le pack confort qui inclut le remplissage programmable, les commandes de rinçage et de dilution en cabine ou la station de lavage embarquée...

Autre particularité : le design. Le soubassement, de couleur anthracite, supporte le tableau de commande, la cuve à eau claire et le bac incorporateur. Il bénéficie des traits de famille des pulvérisateurs de la marque. Il se rapproche également du style de l’UX Super, lancé il y a deux ans.

