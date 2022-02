Maschio Gaspardo Trois nouvelles largeurs de rampes pour les pulvérisateurs Tempo Ultra

Les pulvérisateurs portés Tempo Ultra Isotronic 1600 et 2000 sont maintenant dotés de rampes de largeur 15, 18 et 30 mètres. Celles-ci viennent s'ajouter aux largeurs déjà disponibles sur ces modèles de pulvérisateurs.

Pour répondre aux besoins des petites exploitations, Maschio Gaspardo décline son pulvérisateur Tempo Ultra Isotronic en largeur 15 et 18 mètres. Avec une cuve principale de 1 600 ou 2 000 litres, ces versions sont plus maniables et compactes, avec une plus grande autonomie pour les utilisateurs.

En plus des largeurs de rampe de 15 et 18 mètres, une version 30 mètres a été développée avec les mêmes cuves pour les plaines céréalières. Cela permet un débit de chantier plus élevé, tout en restant dans un format compact et facile à manœuvrer.

Une gamme de rampes Isobus

Ces trois nouvelles versions sont équipées, comme les autres versions du pulvérisateur Tempo Ultra, de la gamme de rampes ALA 400, présentées au Sima 2019.

La rampe « ALA 400 » est commandée par un système d’électrovannes gérées par un unique distributeur hydraulique relié au tracteur nommé « Oildrive ».

Grâce au boîtier Isobus en cabine, l’opérateur a la possibilité de contrôler toutes les fonctions hydrauliques selon ses besoins. Ainsi, il pourra gérer le relevage, l’inclinaison, la géométrie variable, le dépliage et repliage de la rampe depuis sa console Isobus. Maschio Gaspardo fournit également un joystick Isobus qui pilote toutes les fonctions du pulvérisateur (système hydraulique et circuits de pulvérisation).

Les différentes sections du pulvérisateur (5, 7, 9 ou 11, selon la configuration de la machine) sont gérables manuellement pour activer et désactiver la pulvérisation mais aussi pour moduler la dose. Ainsi la machine peut être connectée directement au terminal du tracteur ou au boîtier Touch 800 fourni par Maschio Gaspardo. L’écran de travail permet de modifier les réglages pour avoir une configuration personnalisée. Grâce aux licences « Section Control » et « Variable Rate », le pulvérisateur contrôlera automatiquement les sections de pulvérisation ainsi que la dose à appliquer sur les cultures.

Cela permet d’avoir un meilleur confort de travail mais est également utile pour éviter les doubles recouvrements et les dosages excessifs.

