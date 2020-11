Pulvérisateurs Les UF 1002 et UF 1302 étoffent la gamme portée d'Amazone

Deux ans après le lancement de sa gamme UF en grosse capacité, Amazone complète son offre grâce à l'arrivée de deux modèles supplémentaires de plus petite taille : 1 000 et 1 300 l. De quoi répondre aux besoins des exploitations agricoles plus modestes.

Amazone coiffe sa gamme de pulvérisateurs portés UF par le bas. La marque avait lancé les modèles grosse capacité en 2018, cette fois ce sont deux plus petites tailles qui débarquent. Les versions UF 1002 et UF 1302 proposent une cuve respectivement de 1 000 et 1 300 l.

En termes de largeur de rampes, là aussi deux possibilités : 12 ou 15 m à dépliage horizontal et 15 à 30 à dépliage vertical. La conception compacte des outils ne nécessite pas une puissance de relevage trop importante. Entre le dispositif d'attelage QuickLink et les roulettes de manutention rétractables, les innovations ne manquent pas en vue de simplifier le travail de l'agriculteur. Sans compter le gain de temps dans les phases d'attelage/dételage.

Poste de commandes SmartCenter et vanne 7 voies

Côté commandes, le poste de mise en œuvre baptisé SmartCenter répond aux besoins des exploitants, notamment question incorporation rapide et ergonomie des commandes. La vanne 7 voies semble particulièrement intuitive et le terminal TwinTerminal (en option) permet de sélectionner le volume désiré en cuve. Le tout est protégé par un capot, comprenant des supports d’égouttage pour les gants et le bol doseur.

Deux capteurs à ultrasons gèrent le suivi du sol automatiquement. Son nom : Distance Control. Le producteur peut également opter pour la version Distance Control +, qui gagne en précision grâce à deux capteurs supplémentaires. La série bénéficiant de rampes à dépliage vertical profite de la circulation continue. Sans oublier la coupure de buses une à une via la commande électrique AmaSwitch. Leur écartement existe soit en 25, soit en 50 cm.

Terminal AmaSpray+ ou AmaTron4

La gamme UF bénéficie du terminal AmaSpray+ ou AmaTron4. Le second propose l'écran couleur et tactile et reçoit davantage de fonctionnalités incluses dans le pack confort. Par exemple, l'agitation, la dilution et le rinçage peuvent être pilotés directement depuis la cabine du tracteur. L'UF 1302 peut être complété par la cuve frontale de 1 000 ou 1 500 l. Dans cette configuration, le système gère automatiquement le niveau de bouillie entre l'avant et l'arrière.

