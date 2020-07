Réduction de produits phytosanitaires Amazone et Carbon Bee : les adventices n'ont qu'à bien se tenir !

Amazone et Carbon Bee ont testé en conditions réelles dans une parcelle de maïs de 5 ha la technologie qui vise à cibler la pulvérisation uniquement en cas de détection d'adventices. Un système qui permet de réduire, selon l'infestation, jusqu'à 80 % la quantité d'herbicide utilisée.

Amazone a travaillé en partenariat avec Carbon Bee Agtech durant la campagne de maïs 2020 dans le cadre de démarches conduites par la coopérative bretonne Eureden sur la réduction des produits herbicides.

Les deux entreprises ont donc mené des essais d’intégration de cartes de détections d’adventices dans les pulvérisateurs orange et vert. Les cartes sont réalisées au champ et indiquent la présence d'adventices. Elles sont réalisées en temps réel grâce à la technologie SmartStriker directement embarquée sur la rampe de pulvérisation. Les cartes sont aussitôt chargées dans le terminal AmaPad pour piloter l’ouverture des buses via le système AmaSelect.

Jusqu'à 80 % d'économies de produits

Les tests en conditions réelles ont pu mettre en évidence la détection "green on green" pour détecter la présence de plantes vivaces dans une parcelle de 5 ha de maïs. L'application permet d'économiser jusqu'à 80 % de produits selon le niveau d'infestation et la surface traitée. Selon Florent Hendricks, chef produits électroniques Amazone : « l’intégration des cartes dans l’AmaPad est très facile. Cependant, il ne s’agit pas d’une carte de modulation de dose mais bien d’une carte de limites. Le chargement est différent et doit donc se faire au moment de la création du champ ».

Les deux marques devraient poursuivre leur collaboration et réaliser davantage de tests pour fiabiliser la technique.

