Bilan météo + 1,9 °C en novembre 2020 : un mois doux et très sec

« La température moyenne du mois de novembre 2020 s’est établie à 10,8 °C en France métropolitaine, soit + 1,9 °C par rapport à la normale », indique Agreste dans son bilan climatologique pour novembre 2020.

C'est surtout la première quinzaine du mois qui a été marquée par une grande douceur, avec des pics dépassant parfois les 20 °C ! Celle-ci a notamment permis une bonne avancée des semis d'automne et, pour éleveurs, de poursuivre le pâturage automnal et les récoltes d'herbe.

Les 10 derniers jours de novembre ont été beaucoup plus froids.

?? Bilan #Novembre 2020 || ??



?? Doux, sec et ensoleillé ??



??? T°C souvent 2 à 4 °C au-dessus des normales.

??? Épisodes pluvieux rares et généralement peu actifs, hormis 2 épisodes médit.

?? Excédentaire de plus de 20 % sur majeure partie du pays.



?? https://t.co/clO4R6Gj4i pic.twitter.com/6gcEDWQOCN