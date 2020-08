L'info météo du jour 34 à 38 degrés à l'ombre au Nord comme au Sud samedi

La canicule sera encore d'actualité ce week-end et jusqu'à mardi. MeteoNews attend des températures moyennes à l'ombre de 34 à 38 degrès au Nord comme au Sud !

Ce vendredi, le soleil va briller sur pratiquement tout le pays, à peine contrarié par quelques rares cumulus ou cirrus localement. « Les stratus seront un peu plus présents le matin sur l'ouest de la Bretagne avec même quelques brouillards, cédant la place à de larges embellies en journée. La canicule se confirmera avec plus de 35 degrés sur les trois-quarts du pays », indique MeteoNews.

« Samedi, encore une très belle journée estivale et caniculaire en perspective. Quelques voiles d'altitude circuleront, mais sans remettre en cause le beau temps ensoleillé. Quelques cumulus bourgeonneront tout au plus sur les reliefs, mais le risque orageux y sera faible et localisé. La canicule battra son plein avec près de 34 à 38 degrés à l'ombre en moyenne au Nord comme au Sud du pays. Un peu moins chaud près des littoraux, de 24 à 28 degrés en général. »

