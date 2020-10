L'info météo du jour Arrivée d'un nouveau front chaud samedi apportant de la pluie dans le nord-ouest

Une accalmie se dessinera dès vendredi sur l'ensemble du pays : temps doux et ensoleillé au programme. Le nord-ouest pourrait cependant être concerné par des pluies samedi avec l'arrivée d'un nouveau front chaud.

La couverture nuageuse restera tout de même très dense au nord de la Loire avec quelques bancs de brume ou brouillard sur les régions du nord-ouest. Au sud du fleuve, après leur dissipation, le soleil brillera largement parmi quelques cirrus. Les températures seront très douces.

Samedi, un temps calme et lumineux voire ensoleillé s'imposera sur la plupart des régions. Après dissipation des brumes et brouillards matinaux, le soleil brillera dans un ciel voilé. Un front chaud envahira les régions du nord-ouest avec son lot de nuages et de pluie. Le vent de sud apportera une grande douceur partout.

