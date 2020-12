L'info météo du jour Arrivée d'un nouveau front pluvieux par la Bretagne

Amélie Bachelet Terre-net Média

Douceur et humidité sur la France pour mercredi et jeudi. Un front pluvieux va arriver par la Bretagne et va traverser une partie de la France dans la nuit de mercredi à jeudi.

Ce mercredi, la perturbation s'évacuera par les Alpes du Sud en tout début de matinée, laissant un temps globalement sec sur une bonne partie du pays. Les grisailles domineront en matinée, puis le ciel sera souvent partagé entre nuages et éclaircies. Un nouveau front finira par arriver sur la pointe bretonne en donnant de nouvelles pluies qui s'enfonceront dans l'ouest du pays en soirée. Les températures restent bien douces. ?? On commence la journée avec ce magnifique lever de soleil @Clement87270 à #Limoges. pic.twitter.com/nwauYz6GuP — Météo-France (@meteofrance) December 16, 2020 Jeudi, le front de la veille aura traversé une partie de la France durant la nuit. On le retrouvera en journée de l'Aquitaine au Massif Central jusqu'au Languedoc, en Provence et remontant jusqu'en Lorraine où grisaille et petites pluies éparses s'imposeront. Des éclaircies résisteront sur le Roussillon et de la Côte d'Azur à la Corse. À l'arrière du front, un ciel de traîne inactif permettra à de belles éclaircies de se montrer. La douceur jouera les prolongations. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews.

