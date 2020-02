L'info météo du jour Arrivée d'une nouvelle perturbation jeudi

Alors qu'une perturbation finit de traverser le flanc Est du pays en matinée, une nouvelle est attendue jeudi en fin d'après-midi. La douceur sera une fois de plus au rendez-vous.

Ce mercredi, une perturbation finira de traverser le flanc Est du pays en matinée, avec des pluies et averses modérées et de la neige sur les reliefs dès 600 à 800 m environ. À l'arrière nous retrouverons un ciel plus variable, alternant nuages et éclaircies, voire quelques averses éparses. Nouvelle zone plus nuageuse et maussade du Cotentin aux Hauts-de-France avant la fin de journée ou soirée avec quelques pluies faibles éparses. Plus ensoleillé essentiellement des Pyrénées aux rivages de la Méditerranée, où le vent soufflera encore fort (80 km/h environ). Températures proches des valeurs de saison.

Profitez d'une courte accalmie météorologique pour faire un premier apport en colza ?



Par contre des premières fleurs au 18/02 ??



Certes à l'abri d'une haie et avec 5% d'une variété très précoce pour éviter un insecticide mais quand même... ??#FrAgTw



PS : Fini ; Il pleut pic.twitter.com/ytFmhqWFcJ — ChristopheB. (@agritof80) February 18, 2020

Jeudi, le ciel sera souvent gris ou très nuageux au nord de la Loire et donnera quelques gouttes par endroits le matin. Les conditions se dégraderont plus franchement en fin d'après-midi et soirée de la Bretagne à la frontière belge à l'arrivée d'une nouvelle perturbation sous des fortes rafales de vent. Le ciel se chargera des Charentes à l'Alsace, alors que la journée se déroulera sous le soleil sur la moitié sud. La douceur sera une fois de plus au rendez-vous.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

