L'info météo du jour Arrivée d'une nouvelle perturbation mardi sur la moitié Ouest

Les températures se rapprochent des chiffres de saison. Et MeteoNews annonce l'arrivée d'une nouvelle perturbation dès mardi matin sur la moitié Ouest du pays.

Ce lundi, il pleuvra encore, surtout le matin, des Alpes aux frontières de l'Est, avec même des orages sur les bords de la Méditerranée. Ailleurs, après une courte accalmie, le ciel de traîne occasionnera des averses en alternance avec les éclaircies. Des coups de tonnerre pourront s'en mêler sur les régions de l'ouest, et les averses seront parfois fortes sur les littoraux Atlantique et de la Manche. Averses orageuses en Corse également. Les températures se rapprocheront des chiffres de saison.

On se presse pour les derniers hectares de blé, la pluie nous course, les betteraves nous attendent ! #semis #FrAgTw pic.twitter.com/Z6D8Mn1Pw3 — Eloane Jh (@EloaneJh) October 25, 2020

Mardi, une nouvelle perturbation abordera la moitié ouest du pays, avec des pluies dès le matin des côtes de la Manche à l'Aquitaine et en passant par la Bretagne. Le ciel sera également assez partagé de la Lorraine aux Alpes du Nord avec une ou deux ondées résiduelles. Puis la perturbation gagnera vers la Champagne, les Hauts-de-France, le Centre et l'Auvergne l'après-midi, tandis que des éclaircies reviendront sur la Bretagne. Ciel se couvrant plus lentement sur le Grand Est, et assez bel après-midi dans le quart Sud-Est du pays. Le vent de sud soufflera de nouveau assez fort sur une large moitié Nord, 60 km/h environ, un peu plus sur le littoral. Températures sans grand changement non plus.

