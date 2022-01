L'info météo du jour Arrivée d'une petite perturbation mercredi sur la partie nord de la France

Une faible perturbation arrive mercredi sur la France, avec en parallèle l'incursion d'air plus froid en altitude.

Ce mardi, nous serons dans la même configuration très anticyclonique sur le pays, avec près de 1 034 hectopascals en moyenne. Cela induira les mêmes phénomènes de basses couches avec de fréquentes nappes de grisailles sur la plupart des régions. Quelques belles éclaircies tenteront toutefois de percer par endroits, notamment sur le flanc Est du pays cette fois, tout comme des hauteurs du Limousin jusqu'à la Méditerranée où le mistral s'estompera largement. Les températures seront proches des valeurs de saison, gelées assez locales et faibles.

La vie c'est comme le brouillard, si tu veux savoir ce qu'il y a derrière, t'as pas d'autre choix que d'avancer !



J'adore ce temps qui change chacun de mes paysages ?? pic.twitter.com/uiyCiMA66R — Antoine Thibault (@AgriSkippy) January 18, 2022

Mercredi, l'anticyclone subira une petite faiblesse sur son flanc est, avec l'irruption temporaire d'un flux de nord-ouest plus humide. Un petit front envahira la moitié nord du pays donnant un ciel gris et quelques pluies faibles d'abord vers la Manche et au nord de la Seine puis du Grand-Est au Limousin et au Massif Central d'ici la soirée. Le temps sera sec vers le sud-est. Les températures seront de saison.

