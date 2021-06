L'info météo du jour Averses et orages ne faiblissent pas

Ce matin nuages et ondées seront assez présents sauf du Midi-Pyrénées au sud des Alpes jusqu'en Méditerranée où il fera beau. Cet après-midi, des orages pourraient éclater sur les deux tiers est du pays. Demain, l'instabilité sera toujours là sur la moitié nord du pays. Ailleurs, le temps deviendra plus sec et stable.

Ce mardi, un temps bien instable régnera quasiment partout. Nuages et ondées seront déjà assez présents dès le matin, sauf de Midi-Pyrénées au sud des Alpes jusqu'en Méditerranée où le soleil fera de larges apparitions. Dans l'après-midi, l'activité reprendra du poil de la bête et des orages éclateront sur les deux tiers est du pays. Parfois violents, ils pourraient s'accompagnant localement de grêle, pluies intenses et vents puissants. Sur l'ouest, l'instabilité restera moindre, se limitant à des averses. L'astre du jour résistera des Pyrénées aux régions méditerranéennes. Thermomètre en baisse générale, un peu faible pour la saison.

Quand le cumule devient insupportable 250mm?? en mai et juin

Deja +480mm depuis janvier.

En moyenne annuelle ??le secteur est a 660mm.

Comment va se passer le reste de l'année ? pic.twitter.com/4oOFgFuVRd — VEAULIN brice???????? (@Veaulin1) June 29, 2021

Mercredi, la goutte froide continuera à tournicoter sur la France. Elle provoquera encore de l'instabilité sur la moitié nord du pays, en particulier du Val de Loire à l'Alsace où les ondées seront fréquentes. Ailleurs, le temps deviendra plus sec et stable avec de belles éclaircies sur la moitié sud mais aussi un temps plus sec vers les côtes de la Manche et la Normandie. Températures en baisse et assez fraîches sur la moitié nord.

