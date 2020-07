L'info météo du jour Bref rafraîchissement avant le retour des fortes chaleurs

CC Terre-net Média

Ce coup de frais, aussi court que peu intense, s'intercale entre un premier pic de chaleur observé hier et un second, plus fort, attendu de jeudi à samedi dans toute la France.

« Albi a atteint lundi 27 juillet les 39,9 degrés à l'ombre ! », indique MeteoNews dans son point météo quotidien. Le thermomètre a aussi atteint 38,3°C à Auch, 38°C à Montauban, 37,8°C à Gourdon, 37,6°C à Saint-Etienne, 37,4°C à Agen et Chambéry, ou encore 37°C degrés à Lyon, Roanne, Vichy ou Toulouse. Ce mardi, les températures baissent légèrement pour remonter encore plus haut entre jeudi et samedi dans la majorité des régions françaises, où elles flirteront souvent avec les 36 à 40°C, voire 42°C localement dans le sud-ouest. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews.

