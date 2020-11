L'info météo du jour Brouillards, brumes et grisailles au programme de mercredi matin

La grisaille sera au programme de la journée de mercredi sur quasiment toute la France. Niveau thermomètre, la douceur reste de mise.

Ce mardi, un très faible front tentera de traverser le pays, donnant quelques pluies ou averses du sud-ouest aux Ardennes, notamment sur la Champagne et sur le toulousain pour l'essentiel. Plus à l'est, des nappes de grisailles et nuages bas parfois épais auront du mal à se dissiper durant la journée. Le soleil et les éclaircies seront plus généreux dans le sud-ouest et le long de la façade atlantique. La douceur perdure malgré tout.

Ce matin la ferme a décidé de jouer à cache-cache !!!??#FrAgTw pic.twitter.com/85OhShtodL — GAEC AUX PIS DU BY (@GAECAuxPisDuBy) November 10, 2020

Mercredi, brouillards, brumes et grisailles seront très présents sur quasiment tout le pays le matin en dehors des Pyrénées, des Alpes et des régions méditerranéennes où le soleil brillera largement. Ces phénomènes se dissiperont difficilement en journée. À noter quelques gouttes matinales en Lorraine et sur le nord de l'Alsace, puis dans l'après-midi sur le Finistère à l'arrivée d'une perturbation. Une certaine douceur persistera.

