L'info météo du jour Brouillards et grisailles au programme de cette fin novembre

La grisaille va dominer sur la France ce mardi et mercredi, dans une atmosphère plus fraîche.

Ce mardi, quelques pluies s'attarderont le long des frontières de l'est, surtout de la région Rhône-Alpes à Paca où l'activité sera encore relativement marquée. Des fortes pluies arroseront la Corse. Quelques pluies aussi au sud de la Garonne malgré le retour d'éclaircies en journée. Ailleurs, le temps s'annonce plus sec.

Attention toutefois aux brouillards fréquents et parfois denses au nord de la Seine le matin, évoluant en grisaille en journée. Les éclaircies seront plus larges près de l'océan jusqu'en Normandie, mais aussi sur le Languedoc-Roussillon avec un peu de tramontane et du mistral en basse vallée du Rhône. Le thermomètre se rapprochera des chiffres de saison.

La végétation craque sous les bottes, le soleil a du mal à percer, le nez est tout froid… y a pas de doutes, l’hiver est là. ??#FrAgTw pic.twitter.com/LmztevU3AR — Lorine (@Lorine_agri) November 29, 2022

Mercredi, brumes, brouillards et grisaille domineront sur la plupart des régions le matin avec quelques pluies résiduelles en prime de la Lorraine à l'Alsace. Ailleurs, une bruine locale pourra se produire sous les stratus les plus épais. Quelques éclaircies perceront du Cotentin au Finistère.

L'astre du jour brillera surtout sur les régions méridionales, et plus particulièrement du sud des Alpes à la Méditerranée. Le thermomètre sera en baisse, se situant près des chiffres de saison.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net